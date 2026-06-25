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Çaykur Rizespor, Siaka Bakayoko'yu renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Siaka Bakayoko'yu renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız stoper Siaka Bakayoko ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Siaka Bakayoko ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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