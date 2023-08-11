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Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce takım çalışmalarına katılan Senegalli 18 yaşındaki Mame Mor Faye ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 'Yeni transferimiz Faye'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce takım çalışmalarına katılan Senegalli 18 yaşındaki Mame Mor Faye ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Faye'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Milli Takım Rizespor Senegal Spor Haberler

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