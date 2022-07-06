Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı. Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Sefa Yılmaz'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Sefa Yılmaz Sivasspor Rizespor Spor Haberler

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