Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı.

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Sefa Yılmaz'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Sefa Yılmaz Sivasspor Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title