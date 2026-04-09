Samsunspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn mücadeleyi değerlendirdi.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını bir maçı geride bıraktıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ben geldikten sonra birçok maç oynadık. Emeğimizin karşılığını alamadığımız maçlarımız oldu ama bugün belki maçtan önce emeğimizin karşılığını aldığımız bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. Samsunspor özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlarla, oluşturduğu kadroyla geçen sene özellikle inanılmaz başarılar elde ettiler. Bu sene de ülkemizi Konferans Ligi'nde harika bir şekilde temsil ettiler. Grubundan çıktılar. Orada on maçın altısını kazanarak ülkemize ciddi manada puan kazandıran bir ekip. Bu vesileyle onları da bu katkılarından dolayı tebrik ediyorum. İyi oyunculardan oluşan bir ekip. Hem oyuncu gücü hem oyun gücü olan bir ekipti. Aslında birbirine yakın iki takımın oyun mantalitesi olan bir takım mücadelesiydi. Onlar da ön alanda baskılı oynayan, birebir eşleşmeleri kullanan takımdı. Baktığımızda bugün itibariyle gerek ligde gerek Konferans Ligi'nde hiç dört gol yemeyen bir Samsun takımına karşı dört golle kazanmak gerçekten mutluluk verici, gurur verici. Bundan dolayı bu işin ana aktörleri olan oyuncularımın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Çünkü belirlediğimiz bir planı sonuna kadar uygulamaya çalıştılar. Bizim için evimizde kazanılan güzel bir galibiyet" diye konuştu.

'ZOR BİR SERİDEN GEÇIYORUZ'

Zor bir seriden geçtiklerini dile getiren Uçar, "Bu sene evimizde ben geldikten sonra sadece Galatasaray'a kaybetmiştik. O anlamda da bizim için değerli. Çok maç oynadık, 14 maçın bundan önce 13 maçın sekizini deplasmanda oynamıştık. Bugün altıncı evimizde oynadık, 14 maçın altısını evinde oynadık. O anlamda zor bir serilerden geçiyoruz aslında. ya bugün aldığımız galibiyetin mutluluğunu elbette yaşayacağız ama yarın antrenmanımız var. Kesinlikle ve kesinlikle bunun rehavetine kapılmayacağız. Önümüzde altı maç var. Öncelikle hedefimiz pazartesi günkü Gaziantep maçımız. Bugün seyircimizi mutlu ettik ama pazartesi günü iyi bir sonuç almazsak bence çok bir anlamı olmayacak. O yüzden yarından itibaren pazartesi günkü Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz. Samsunspor'a, Thomas Fink Hoca'ya da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

SEBASTIAN HAHN: OYUN PLANIMIZI GERÇEK ANLAMDA SAHAYA YANSITAMADIK.

Birçok oyuncusunun iyi olmadığını söyleyen Samsunspor Yardımcı antrenörü Sebastian Hahn, "Öncelikle taraftarımızdan özür dilemek istiyoruz. Çünkü uzun bir yolculuk yapıp buraya geldiler. Yaklaşık 6 saatlik bir uzun yolculuktan sonra buraya gelip bizi desteklediler. Böyle bir performans gösterdiğimiz için ve böyle bir sonuç aldığımız için onlara açıkçası buradan özür dileyerek başlamak istiyorum. Oyunla alakalı da açıkçası oynamak istediğimiz şekil bu şekil kesinlikle değildi. Birçok oyuncumuz aslında bugün iyi değildi. Birinci toplarda zaten geç kaldık, ikinci topları da zaten kazanamadık ve ikili mücadeleleri de aynı zamanda kaybettik. Planımız bunların hepsini daha iyi bir şekilde yapmak, daha iyi bir şekilde gerçekleştirmekti. Ancak ne yazık ki oyun planımızı gerçek anlamda sahaya yansıtamadık. Tam oyuna döndük derken bence net bir faul vardı orada ve faul verilmediği için de birinci golü yedik. İkinci golde ise belki ofsayta bakılabilir, ofsayt mı değil mi? O pozisyonu görmem gerekiyor. Kritik bir pozisyondu çünkü. Genel anlamda maç bizim adımıza zor geçti diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı