Çaykur Rizespor, Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip 9 puan toplarken, ligdeki son maçında Kayserispor'u 3-1 yenen Samsunspor ise 16 puan elde etti.