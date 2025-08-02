Çaykur Rizespor, Modibo Sagnan ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çaykur Rizespor, Modibo Sagnan ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sagnan, sağlık kontrolünden geçerek Türkiye'ye geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen deneyimli savunma oyuncusu Sagnan, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Fransız kulübüyle tamamlanan protokollerin ardından 26 yaşındaki Sagnan, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Sagnan, geçen sezon Fransa Ligi'nde Montpellier ile 27 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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