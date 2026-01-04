Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak lig hazırlıklarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yaparken, hazırlık maçları da planlanıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
İdmana, izinli olan Arnavut oyuncu Qazim Laçi ile İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi katılmadı.
Çaykur Rizespor, kamp süresince Gençlerbirliği ve Macaristan'ın Kisvarda takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacak.