Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

İdmana, izinli olan Arnavut oyuncu Qazim Laçi ile İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi katılmadı.

Çaykur Rizespor, kamp süresince Gençlerbirliği ve Macaristan'ın Kisvarda takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacak.