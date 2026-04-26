Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı.

Topa sahip olma oyunu ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yarın izinli geçirecek yeşil-mavili ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.