Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma ve koşu yaptı. Kısa pas çalışması ile devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.