Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Kocaelispor: 0 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golcü Mihaila ve Samet Akaydin'ın golleriyle galibiyeti perçinledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Olawoyin'in savunma arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Mihaila'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakika sağ kanattan Laçi'nin ortasında arka direkte Samet Akaydin kafayal topu ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet Akaydin (Attila Mocsi dk. 88), Mithat Pala, Laçi, Taylan Antalyalı, Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 88), Mihaila (Altin Zeqiri dk. 71), Mebude (Antonio Augusto dk. 82), Halil İbrahim Dervişoğlu (Frantzdy Pierrot dk. 82)

Yedekler: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Emrecan Bulut, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Anfernee Dijksteel dk. 56), Smolcic, Haidara (Habib Keita dk. 56), Show (Joseph Nonge Boende dk. 83), Linetty, Churliov, Rivas (Muharrem Cinan dk. 83), Agyei, Petkovic (Serdar Dursun dk. 69)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Samet Yalçın, Can Keleş, Ahmet Sagat, Furkan Gedik

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Mihaila (dk. 13), Samet Akaydin (dk. 57) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Antonio Augusto (Çaykur Rizespor), Massadio Haidara, Botong Balogh, Darko Churlinov (Kocaelispor) - RİZE

