Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırladı. İlk yarıda Mihaila'nın 13. dakikada attığı golle ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Olawoyin'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahasının dışında topla buluşan Mihaila'nın şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

13. dakikada Mebude'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mihaila'nın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Petkovic'in pasında Churlinov'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet Akaydin, Mithat Pala, Laçi, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil İbrahim Dervişoğlu

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Muhamed Buljubasic, Frantzdy Pierrot, Antonio Augusto, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Linetty, Churliov, Rivas, Agyei, Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Habib Keita, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Ahmet Sagat, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Mihaila (dk. 13) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
