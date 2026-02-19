Haberler

Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor- Kocaelispor maçında Mehmet Türkmen görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşmasında Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil, üstlenecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Rizespor, ligde 22 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kocaelispor, 22 karşılaşmada elde ettiği 30 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

