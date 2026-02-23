Haberler

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda pas çalışması, oyun ve dar alanda çift kale maçın ardından dayanıklılık koşusu yaptı.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
