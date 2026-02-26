Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan çalışmada ısınma hareketlerinin ardından pas ve top koruma tekniklerine odaklanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı