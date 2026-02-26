Haberler

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan çalışmada ısınma hareketlerinin ardından pas ve top koruma tekniklerine odaklanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
'Zor görürsünüz' demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı

"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, paylaştı