Çaykur Rizespor ile Kayserispor Süper Lig'de Karşılaşacak

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig'de 3 puan mücadelesi verecek.

İki ekip, son 10 sezonda 17. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak. Son 10 yılda 2 takım 16 kez Süper Lig'de karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6, Rizespor 6 kez kazandı. 4 maç da berabere bitti. 16 müsabakada 40 gol atıldı. Rizespor 22 gol atarken Kayserispor ise rakip filelere 18 gol kaydetti. Rize'de oynanan 8 müsabakada ev sahibi ekibin üstünlüğü görülüyor. Bu maçlarda Rizespor 6 kez kazanırken Kayserispor 1 galibiyet alabildi. 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Rizespor 16 gol atarken Kayserispor ise 7 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan müsabakalarda ekipler birer kez kazandı. Kayserispor sahasında 3 puanı 1-0 ile alırken Rizespor ise sahasında 3-0 kazanmıştı. - KAYSERİ