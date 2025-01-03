Çaykur Rizespor ile Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçta önemli anlar yaşanırken, gol atan oyuncular Alikulov ve Muçi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında ceza sahası dışından Alikulov'un şutunda top auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası içinde Alikulov'un kafayla indirdiği topa Akintola'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90+3. dakikada orta sahada topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
90+5. dakikada topa ceza sahasına sokulan Vaclav Jurecka'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic (Casper Hojer dk. 83), Varesanovic (Muhammed Buljubasic dk. 76), Ghezzal, Olawoyin (Papanikolaou dk. 51), Akintola (Emrecan Bulut dk. 83), Sowe (Vaclav Jurecka dk. 83)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Papanikolaou, Benhur Keser, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Mert, Svensson (Onur Bulut dk. 86), Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç (Emirhan Topçu dk. 41), Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih (Ndour dk. 74), Muçi (Chamberlain dk. 74), Rafa, Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 74)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Joao Mario, Masuaku, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Alikulov (dk. 39) (Çaykur Rizespor), Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Mithat, Alikulov, Ghezzal (Çaykur Rizzespor), Uduokhai, Svensson (Beşiktaş) - RİZE