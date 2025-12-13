Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Laçi, 45+2. dakikada penaltıdan gol atarak ev sahibi takıma avantaj sağladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe

ikas Eyüpspor : Felipe, Robin Yalçın, Legowski, Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko, Kerem Demirbay, Draguş, Halil Akbunar, Thiam, Umut Bozok

Gol: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor )

Sarı kart: Dk. 30 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile ikas Eyüpspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Umut Bozok topu kornere çeldi.

25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title