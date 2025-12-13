Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Laçi, 45+2. dakikada penaltıdan gol atarak ev sahibi takıma avantaj sağladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe
ikas Eyüpspor : Felipe, Robin Yalçın, Legowski, Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko, Kerem Demirbay, Draguş, Halil Akbunar, Thiam, Umut Bozok
Gol: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor )
Sarı kart: Dk. 30 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor )
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile ikas Eyüpspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Umut Bozok topu kornere çeldi.
25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.