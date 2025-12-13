ikas Eyüpspor: 3-0
Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, evinde İkas Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Laçi, Samet ve Sowe'den geldi.
Mehmet Can PEÇE/RİZE,
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Yiğit Aslan, Esat Sancaktar, Murat Tuğberk Curbay
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat, Samet(Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Laçi(Dk. 68 Buljubasic), Papanikolaou, Sakyi(Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin(Dk. 76 Olowoyin), Augusto, Sowe(Dk. 83 Halil).
İKAS EYÜPSPOR: Felipe, Serdar Gürler, Robin, Emir, Halil(Dk. 46 Umut Maraş), Stepanenko(Dk. 55 Seslar), Mate Lego(Dk. 46 Yalçın), Kerem, Thiam(90 +2 Sadia), Draguş(Dk. 75 Ampem), Umut Bozok.
GOLLER: Dk 45+1 Laçi, Dk. 51 Samet, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Laçi, Samet, Taylan (Çaykur Rizespor )- Serdar (İkas Eyüpspor )
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde ikas Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
43'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Augusto'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasında, rakip savunmada top Mate'nin eline çarptı. Oyunu devamında VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yiğit Aslan, penaltı noktasını gösterdi.
45+1'inci dakikada Çaykur Rizespor'da penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Laçi, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
51'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Hojer'in ceza sahasına havadan gönderdiği top savunmadan çarptı. Kale sahası önünde topu önünde bulan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
81'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Augusto'nun derinlemesine pasında topla buluşan Sowe'nin kaleciyi geçerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.