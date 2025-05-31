Çaykur Rizespor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Çaykur Rizespor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin tek golü Akintola'dan geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter

Çaykur Rizespor : Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Olawoyin, Mithat Pala, Akintola, Varesanovic, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Sowe

Atakaş Hatayspor : Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Okoronkwo

Gol: Dk. 43 Akintola (Çaykur Rizespor )

Sarı kart: Dk. 41 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, kaleci Demir Sarıcalı meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Selimcan Temel kornere uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in yaptığı vuruşta kaleci Demir Sarıcalı'dan dönen topu önünde bulan Varesanovic'in yerden şutunda Atakaş Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, topu kale çizgisinin üzerinden uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanatta topu kontrol eden Fernandes, rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası sol çaprazından plasesini yaptı. Kaleci Grbic topu kornere çeldi.

43. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda topu kontrol eden Akintola, ilerleyip rakibini geçtikten sonra karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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