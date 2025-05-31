Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 5-2 Yenerek Sezonu Kapattı

(ANKARA) -Süper Lig sezonunu son haftasında Rizespor sahasında Hatayspor'u 5-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor Çaykur Didi Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 50. ve 90 artı 3. dakikalarda Ali Sowe, 72.dakikada Emrecan Bulut ve 90. dakikada İbrahim Olawoyin attı. Konuk takım Hatayspor'un golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerem Alıcı'dan geldi.