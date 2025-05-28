Çaykur Rizespor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenman dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, topa sahip olma, pas çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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