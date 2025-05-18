Çaykur Rizespor - Göztepe Maçında İlk Yarı Eşitlik Sadece Gol Düellosu ile Sona Erdi

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Çaykur Rizespor : Grbic, Hojer, Mocsi, Samet Akaydın, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Olawoyin, Abdülkadir Ömür, Varesanovic, Akintola, Sowe

Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Goller: Dk. 11 Hojer, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizespor ), Dk. 26 ve 45+2 (Penaltıdan) Romulo (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hojer, Ogün Bayrak'tan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-0.

18. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Dennis, ceza yayı üzerindeki Romulo'yu topla buluşturdu. Mithat Pala'dan sıyrılan Romulo'nun yarım volesinde, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

26. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Ceza yayı üzerindeki Romulo'nun göğsüyle verdiği pasta Nielsen'in gelişine sert vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere çeldi. Sol taraftan Tijanic'in kullandığı kornerde arka direkte boş kalan Romulo, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ceza sahasına yollanılan uzun topu Sowe, yayın üzerinde müsait pozisyondaki Olawoyin'e indirdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top, kaleci Arda Özçimen'in solundan ağlara gitti: 2-1.

35. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ogün Bayrak, altıpas içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'u topla buluşturdu. Bu oyuncunun topuğuyla verdiği pasla penaltı noktası üzerinden Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği sağladı. Ogün Bayrak'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Ahmed Ildız, Hojer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 sona erdi.