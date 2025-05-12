Çaykur Rizespor Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı ve antrenmanlarını sürdürüyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışması yaptı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor