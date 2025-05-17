Çaykur Rizespor, Göztepe ile Kritik Maça Çıkıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Rizespor, daha önceki maçta Göztepe'ye 3-0 yenilmişti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Göztepe ise 47 puanla 7. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-0 yenilmişti.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor