Çaykur Rizespor, Göztepe ile Kritik Maça Çıkıyor

Çaykur Rizespor, Göztepe ile Kritik Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Rizespor, daha önceki maçta Göztepe'ye 3-0 yenilmişti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Göztepe ise 47 puanla 7. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-0 yenilmişti.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları

Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.