Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 90+3. dakikada Emrecan Bulut'un kaydettiği golle 1-0 yendi. Maç son dakikalarda yaşanan penaltı için VAR incelemesi sonrası heyecan dolu anlara sahne oldu.
Stat : Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay
Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin (Dk.61 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 90+2 Sagnan), Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin (Dk. 61 Buljubasic), Papanikolaou, Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.79 Jurecka), Laçi (Dk.79 Emrecan Bulut), Zeqiri, Sowe
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Göktan Gürpüz (Dk.76 Csoboth), Koita, Zuzek, Oğulcan Ülgün (Dk.68 Samed Onur), Tongya (Dk. 83 Abdurrahim Dursun), Niang (Dk.83 Onyekuru)
Gol: Dk. 90 +3 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Ülgün, Dk. 89 Samed Onur ( Gençlerbirliği ), Dk. 47 Sowe, Dk. 58 Olawoyin, Dk. 78 Samet Akaydın, Dk. 90+6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor )
65. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin pasında topla buluşan Zeqiri'nin sol kanattan şutunda kaleci Erhan Şentürk, topu kontrol etti.
67. dakikada Laçi'nin sol kanattan ortasında Sowe'un ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
90 +3 dakikada Zeqiri'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Emrecan Bulut'un dönerek şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
90+6 dakikada Hanousek'in pasında Panikolaou'nun müdahalesi sonrası Zuzek, yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
90+9 dakikada Onyekuru'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Fofana, gole izin vermedi.
Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.