Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık ve denge testleri yapıldı, ardından hız testi ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde günün ilk antrenmanını salonda dayanıklılık ve denge testi ölçümleri, sahada ise hız testiyle tamamladı.
Akşamki antrenmanda da sahada iki grup halinde pas çalışması, dört takım halindeki turnuva maçının ardından taktik çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor