Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti. Maçta Halil Dervişoğlu 2 gol atarken, Emrecan Bulut da kaydettiği golle önemli katkıda bulundu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Uğur Sarı, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 72 Rak- Sakyi), Mocsi, Mithat Pala (Dk. 65 Hojer), Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri (Dk. 72 Sagnan), Laçi (Dk. 46 Olawoyin), Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Sowe)

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ (Dk. 68 Perez), Rodrigues, Bacuna (Dk. 69 Kozlowski), Ogün Özçiçek, Enver Kulasin, Maxim (Dk. 82 Yusuf Karhan Kabadayı), Lungoyi (Dk. 61 Bayo), Boateng (Dk. 61 Camara)

Goller: Dk. 1, Dk. 20, Dk. 60 (penaltıdan), Dk. 70 Halil Dervişoğlu, Dk. 64 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor ), Dk. 37 Sorescu, Dk. 90 Semih Güler ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 4 Lungoyi ( Gaziantep Fk ), Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor )

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gaziantep Fk'yi 5-2 mağlup etti.

1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Zeqiri'nin ceza sahasının sol çaprazından ortasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0

20. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü kaydetti. Zeqiri'nin ceza sahasına kadar taşıdığı topla kalenin önünde buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0

37. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Çaykur Rizespor, VAR'da yapılan kontrolden sonra penaltı kazandı.

57. dakikada topun başına geçen Hali Dervişoğlu'nun penaltı atışında kaleci Mustafa Burak Bozan sağına uzanarak topu kontrol etti.

58. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kale çizgisini erken terk etmesi nedeniyle maçın hakemi penaltının tekrarına hükmetti.

60. dakikada topun başına tekrar geçen Halil Dervişoğlu'nun sağ direk dibine vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

64 dakikada Zegiri'nin ceza sahası içerisinde ortasında, Emrecan Bulut'un sağ ayak içi plase vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu: 4-1

70. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hali Dervişoğlu, savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-1

90. dakikada Gaziantep FK futbolcusu Camara'nın sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'a çarparak dönen topu Semih Güler filelerle buluşturdu: 5-2

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
