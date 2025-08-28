Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan yeşil-mavililerin idmanı iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. - RİZE