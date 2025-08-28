Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk kısmında dinamik ısınma, ardından pas çalışması ve savunma ile hücum çalışmaları yapıldı.
