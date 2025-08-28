Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk kısmında dinamik ısınma, ardından pas çalışması ve savunma ile hücum çalışmaları yapıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan yeşil-mavililerin idmanı iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.