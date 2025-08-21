Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanlarda güç ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde güç ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı koştu.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
