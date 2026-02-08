Haberler

Galatasaray: 0-3

Güncelleme:
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'a 3-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper, Yunus ve Osimhen kaydetti.

Mehmet Can PEÇE / RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ozan Ergün, Suat Güz, Bersan Duran.

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Laçi (Dk. 84 Buljubasic), Taylan (Dk. 75 Papanikolaou), Olawoyin (Dk. 64 Mebude), Mihalia, Mithat, Sowe (Dk. 75 Pierrot)

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim (Dk. 80 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 80 İcardi), Sara, Yunus (Dk. 75 İlkay), Barış Alper (Dk. 84 Asprilla), Lang (Dk. 75 Boey), Osimhen

GOLLER: Dk. 19 Barış Alper, Dk. 62 Yunus, Dk. 73 Osimhen ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Olawoyin (Çaykur Rizespor ), Osimhen( Galatasaray )

Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

10'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Sara'nın şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

19'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılamanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

62'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Barış'ın sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortasında Yunus, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

73'üncü dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasıyla ceza sahasında topu kazanan Osimhen, kaleciyi geçip kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 0-3.

81'inci dakikada Galatasaray 4'üncü gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan İcardi'nin sağına çekip kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü. Oyun alanına geri dönen topu kaleci Fofana kontrol etti.

Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
