Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Pierrot, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Yunanistan Süper Lig ekibi AEK'de forma giyen ve anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen Pierrot, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1,94 metre boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı. Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

