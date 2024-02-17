Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Jonjo Shelvey'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benhur Keser'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
4. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in ortasında defanstan seken topu önünde bulan Akintola'nın vuruşu auta çıktı.
13. dakikada Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
16. dakikada topla buluşan Jonjo Shelvey'in ceza sahası dışından şutunda Livakovic gole izin vermedi.
23. dakikadaCesper Hojer'in pasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin'in vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.
26. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Martin Minchev'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, Muammer Sarıkaya, Benhur Keser (Altin Zeqiri dk. 28), İbrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Martin Minchev
Yedekler: Gökhan Akkan, Husniddin Aliqulov, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Gustavo, Mithat Pala, Adolfo Gaich
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Michy Batshuayi, Serdar Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Martin Minchev (dk. 26) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe) - RİZE