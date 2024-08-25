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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçının İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

- Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor : 0 - Fenerbahçe : 1 (İlk yarı)

RİZE - Trendyol Süper Ligin 3. Hafta maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu önüne alan David Akintola'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada Fenerbahçe'nin atağında topu önüne alan Fred'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde David Akintola'nın pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin'in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.

30. dakikada sol kanatta Sebastian Szymanski'nin ortasını karşılayan Çaykur Rizesporlu oyuncudan seken topu kontrol eden Dusan Tadic'in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top Khusniddin Alikulov'a çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko'nun şutunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Seken topu önünde alan İsmail Yüksek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dal Varesanovic'in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Fenerbahçe savunmasından seken topla tekrardan meşin yuvarlağı önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Khusniddin Alikulov'un şutunu kaleci kurtardı.

45+2. dakikada sol kanattan kullandılan serbest vuruşta Alikulov kafayı vururken top dışarı çıktı.

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Khusniddin Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, David Akintola, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Amir Hadziahmetovic, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Martin Minchev, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Saint Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Yılmaz, Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Fred (dk. 16) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Khusniddin Alikulov, David Akintola (Çaykur Rizespor) Fred, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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