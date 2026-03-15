Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümüne ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Taktiksel varyasyonlar ve geniş alan oyunu ile devam eden antrenman, yüksek tempolu çift kale turnuva ve koşuyla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor'un 27. haftada Samsunspor ile yapacağı karşılaşma, Samsunspor'un Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelenmişti.