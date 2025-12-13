Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Qazim Laçi, Samet Akaydin ve Ali Sowe kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor