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Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, 76. dakikada Claro'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut

Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın (Dk. 46 Mithat Pala), Hojer, Berkay Özcan (Dk. 87 Ayberk Karapo), Alikulov, Jurecka (Dk. 79 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 90+3 Buljubasic), Akintola, Sowe

ikas Eyüpspor : Berke Özer, Vezo (Dk. 61 Halil Akbunar), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 86 Caner Erkin), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 61 Emre Mor), Yalçın Kayan (Dk. 86 Stepanenko), Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok

Gol: Dk. 76 Clora (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Taha Şahin, ters kanatta defansın arkasına Olawoyin'i topa buluşturdu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa arka direkte bulunan Jurecka'nın vuruşunda kaleci Berke Özer yakın mesafeden başarılı oldu. Seken topu tekrar önünde bulan Jurecka, ikinci vuruşunda topu az farkla auta yolladı.

56. dakikada ceza sahasının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkay Özcan'ın doğrudan kaleye yolladığı topu kaleci Berke Özer yumruklarıyla uzaklaştırdı.

76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Hojer'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Claro'ya çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

88. dakikada ikas Eyüpspor'un soldan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmak istediği top Ampem'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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