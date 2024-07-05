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Çaykur Rizespor Erzurum kampını tamamladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampı sona erdi. Takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampı sona erdi.

İlk etap çalışmalarını 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapan takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

Karadeniz ekibi kentteki son antrenmanını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirerek, Rize'ye döndü.

Mavi-yeşilli ekip, 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak, ikinci etap kampı için Slovenya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Palandöken Dağı Rizespor Erzurum Rize Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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