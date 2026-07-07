Haberler

Çaykur Rizespor, yeni sezon mesaisine Erzurum'da başladı

Çaykur Rizespor, yeni sezon mesaisine Erzurum'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki kamp 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Çaykur Rizespor, Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.

Karadeniz temsilcisi, kampın ilk antrenmanını dün saat 18.00'de gerçekleştirirken, yeni sezon hazırlıklarını yüksek irtifada sürdürecek. Yeşil-mavili ekip, ikinci etap kamp programını 17 Temmuz'da tamamlayacak.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilecek kamp süresince futbolcuların fiziksel yükleme çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla maç temposu kazanması ve takım uyumunun artırılması hedefleniyor.

Yeni sezon öncesi güç depolamayı amaçlayan Çaykur Rizespor, Erzurum kampının ardından Süper Lig'e hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır

22 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Bakan Güler'den tarihi çağrı
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir