Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma, denge, pas ve atletik koşu çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Kente dün kara yolu ile gelen Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa başladı.
Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma denge, pas ve atletik koşu gerçekleştirip maç yaptı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Talha Koca