Çaykur Rizespor, Erzurum'da Hazırlıklara Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Erzurum'da Hazırlıklara Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.

Futbolcuların teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah saatlerinde istasyon çalışmasıyla başladıkları idman, geniş alanda taktik ve çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve geniş alanda toplu takım oyunuyla günü tamamladı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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