Çaykur Rizespor, Dinamo Tiflis'e Hazırlık Maçında Yenildi

Çaykur Rizespor, Dinamo Tiflis'e Hazırlık Maçında Yenildi
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Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis'e 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Rizespor, penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de son dakikada gelen golle maçı kaybetti.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımına 3-1 yenildi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının 10. dakikasında Gkorteziani'nin golüyle öne geçen Gürcistan temsilcisi, 44. dakikada Iakobidze'nin fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Karadeniz ekibi, 65'inci dakikada Papanikolau'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Konuk takım, 87. dakikada Lomtadze'nin kaydettiği golle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve yöneticiler de izledi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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