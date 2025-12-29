Haberler

Çaykur Rizespor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, devre arası hazırlık kampının birinci etabına Rize'de başladı. İlk antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, devre arası hazırlık kampının birinci etabına Rize'de başladı.

Yeşil-mavili ekip, bir haftalık aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk antrenmanına salonda aktivasyon ve kas güçlendirme çalışmasıyla başladı.

Pas çalışması ve geniş alan oyunuyla sahada devam eden antrenman, 75 dakika sürdü.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bulunan kaleci Yahia Fofana ve izinli Samet Akaydin, antrenmanda yer almadı.

Yılbaşına kadar Rize'de çalışmalarına devam edecek Karadeniz ekibi, 2 Ocak 2026'da Antalya'da toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Toplam 12 gün sürecek devre arası kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlayan yeşil-mavililer, kamp sonunda Erzurum deplasmanına geçerek Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci karşılaşmasını oynayacak.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız