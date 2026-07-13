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Çaykur Rizespor'un Erzurum kampındaki hazırlık maçları netleşti

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampındaki hazırlık maçları netleşti
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Çaykur Rizespor, Erzurum kampında FC Dinamo Batumi ve Erzurumspor FK ile hazırlık maçları oynayacak. Kampın ardından Slovenya'ya geçilecek.

Çaykur Rizespor, Erzurum kampında FC Dinamo Batumi ve Erzurumspor FK ile hazırlık maçları oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak. Karadeniz temsilcisi, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, Erzurum kampındaki son hazırlık müsabakasını ise 17 Temmuz'da saat 16.00'da Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile oynayacak.

17 Temmuz'da Palandöken'deki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayacak olan yeşil-mavili ekip, futbolculara verilecek kısa iznin ardından yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Slovenya'ya geçecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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