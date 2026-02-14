Haberler

Çaykur Rizespor'dan başkentte muhteşem geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Çaykur Rizespor, 2-0 geride olduğu maçta deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

  • Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 2-2 bitti.
  • Gençlerbirliği 23 puana, Çaykur Rizespor 21 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği işe Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada Ali Sowe (K.K) ve 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor'da geri dönüş son anlarda yaşandı. Konuk ekip Mithat Pala'nın 77 ve 87. dakikada attığı gollerle başkentten 1 puanla ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte başken ekibi Gençlerbirliği, 23 puana, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise 21 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

