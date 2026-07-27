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Rizespor'dan Martial transferine yalanlama

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- Kulübümüz, Martial veya menajerleriyle herhangi bir temas kurmamıştır"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fransız forvet Anthony Martial'in transfer iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir bazı medya organlarında Fransız forvetin kulübe transfer olacağı yönünde haberler yayımlandığını hatırlattı. Bakır, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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