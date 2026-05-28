Çaykur Rizespor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı 4 Haziran'a ertelendi

Çaykur Rizespor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 4 Haziran'a ertelendi. İkinci toplantı aynı gündemle ve çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 95. olağanüstü genel kurul toplantısının planlanan tarihte çoğunluk sağlanmadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, ikinci toplantının 4 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
