Çaykur Rizespor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı 4 Haziran'a ertelendi
Çaykur Rizespor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 4 Haziran'a ertelendi. İkinci toplantı aynı gündemle ve çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 95. olağanüstü genel kurul toplantısının planlanan tarihte çoğunluk sağlanmadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.
Açıklamada, ikinci toplantının 4 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal