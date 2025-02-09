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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek

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Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Dal Varesanovic, Rachid Ghezzal ve Samet Akaydin, cezalı duruma düştü. 3 futbolcu da haftaya oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Karşılaşmaya kart sınırında çıkan Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Varesanovic'in yanı sıra 55. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gören Rachid Ghezzal ve 64. dakikada sarı kart ile cezalandırılan Samet Akaydin da gelecek hafta forma giyemeyecek. Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu 3 futbolcu da zorlu karşılaşmada görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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