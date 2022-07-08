Çaykur Rizespor'da 2 transfer Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport Tav Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk ve Kocaelispor'dan Benhur Keser ile kiralık anlaşmaya vardı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport Tav Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk ve Kocaelispor'dan Benhur Keser ile kiralık anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor, Fraport Tav Antalyaspor'dan 26 yaşındaki defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil mavililer Kocaelispor'da oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllığına anlaşma sağladı. Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Bahadır Öztürk Antalyaspor Rizespor Spor Haberler

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