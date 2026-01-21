Haberler

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman salon ve sahada gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. Antrenman, sahada rondo, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Alikulov, antrenmanda ye almadı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
