Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalara başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanvekili Adnan Er, Çaykur Didi Stadı'nın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Stadın bakımı için 2 yıllık anlaşma süresi planlandığını belirten Er, sahanın yapılmasının yanı sıra profesyonel bir ekibin oluşturulacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanvekili Adnan Er, Çaykur Didi Stadı'nın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi.

Adnan Er, AA muhabirine, 15 bin 332 seyirci kapasiteli stadın 2009'da inşa edildiğini hatırlattı.

Kış mevsimide oynanan maçlarda özellikle sahada ciddi problemler yaşandığını anlatan Er, drenaj sistemlerinin yıllardır yenilenemediği için sahanın yağmurlu havalarda çamurlaştığını anlattı.

Maç oynanması zorlaşan zemininin futbolcu sağlığını da tehdit eder hale geldiğini vurgulayan Er, "Saha zemin çalışmasına ligin bitmesi ile başladık. Altyapı çalışması profesyonelce yapılıyor. Real Madrid, Barcelona'nın sahası, Fenerbahçe, Galatasaray'ın altyapısı ile tamamen aynı. Burada soğutma ve ısıtma sistemi var. Vakum sistemi her şeyden önemli yağış nedeniyle." dedi.

Çim için yağışın çok zararlı olduğuna işaret eden Er, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suyun sahada biraz fazla kalması durumunda çim kökleri çürüyor. Bölgede çim bakmak çok zor. İklim şartları açısından Rize dezavantajlı bir yer. Teknolojik altyapı olmadığı için çimi korumakta çok zorlanıyorduk. Bu anlamda çok ciddi bir adım attık. İyi bir futbolcu parası ödüyoruz. 1,2 milyon avro civarında anlaşmamız var. Stadın bakımı için 2 yıllık anlaşma süresi planlıyoruz. Sahayı yaptıktan sonra bakımını ilgili firmaya vererek burada profesyonel kadro oluşturacağız. İki türlü kazanımımız olacak. İyi bir saha, profesyonel bir ekip."

"Ağustosun ilk haftası bitirmeyi planlıyoruz"

Adnan Er, stadı yeni sezona yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Planımız buna göre. Hava şartları belirleyici olacak. Ağustosun ilk haftası bitirmeyi planlıyoruz. Hava şartları iyi gitmezse belki bir hafta maçımızı dışarıda oynama durumumuz olabilir. Şu anda bunu düşünmüyoruz. Önemli olan sahanın yapılması. Bunun için adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

Ekipman anlamında eksikleri olmadığını belirten Er, "Bir çok Süper Lig takımından ekipman anlamında iyi durumdayız ama profesyonel eleman konusunda çok iyi olmayabiliriz. Bu süreçte onu kazanmış olacağız. Sadece burası için değil, antrenman sahalarımız için de bize bir avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

Er, stat bakımlarının çok pahalı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kulüplerin ekonomik ciddi sorunları var. Bu yatırımları yapmak kolay değil. Yapmanız yetmiyor, sürdürmek de kolay değil. Yapılan sahanın 10-15 yıl garantisi var. Stadımızın olduğu alanın iki tarafında yol var. İki tarafı çukur. Hem sıcak hem soğuk hava stada çöküyor. Stat iyi niyetle yapılmış ama çimin yaşaması ile ilgili iyi bir alan yok. Bütün bu sorunları aşmak için ekstra tedbirler alıyoruz. Stat zemininin üstünü çimler için örtüyoruz. Havalandırma sistemimiz var. Suni ışıklandırma sistemi var. Türkiye'de bu imkanları sağlayacak kulüp sayısı fazla değil. Rizespor geleceğe imza atmak, başarılı olmak için ciddi adımlar attı."

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor Çaykur Rize Spor Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title